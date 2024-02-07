В России запустили университетские венчурные фонды на 3,5 млрд рублей

В России созданы университетские венчурные фонды общим объемом 3,5 млрд рублей для поддержки студенческих стартапов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент— университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей», — рассказал вице-премьер.

По его словам, в число приоритетных направлений для инвестирования входят робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект и другие сферы.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, профессиональные инвесторы фондов помогут студенческим коллективам не только финансово, но и своими бизнес-компетенциями при выводе стартапов на рынок.

За два года реализации проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» к ней присоединились 355 вузов в 78 регионах России. Более 450 тысяч студентов и сотрудников вузов создали около 23 тысяч стартапов.

В конце января стало известно, что более 60 тысяч школьников и студентов стали участниками нового сезона акселераторов Сбера.

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