Дефицит бюджета России в январе сократился в пять раз

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе 2024 года составил 308 млрд руб., сократившись в пять раз в годовом исчислении. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд руб., что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года», — отмечается в публикации.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января составил 2,704 трлн руб. Это ниже уровня повышенной базы сравнения 2023 года на 13,2%.

«Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — сказали в министерстве.

До этого сообщалось, что дефицит федерального бюджета США по итогам первого квартала 2024 финансового года (начался в октябре) достиг $510 млрд. Скачок дефицита впервые привел к тому, что общий государственный долг превысил $34 трлн.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в январе выросли в 1,5 раза.