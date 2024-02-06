Стало известно, сколько россияне перевели за рубеж по номеру телефона

На конец 2023 года доступ к сервису Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет совершать переводы за рубеж, имели клиенты 40 иностранных банков. Объем переводов превысил 1 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

«Мы видим интерес к трансграничному сервису СБП как со стороны зарубежных партнеров, так и клиентов. По понятным причинам информация о них не раскрывается. С момента запуска сервиса — март 2023 года — объем переводов уже превысил 1 млрд рублей.

Что касается клиентского пути, то для трансграничного перевода человек выполняет те же действия. Скорость транзакции аналогична переводам через СБП внутри России», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Через трансграничный сервис СБП россияне могут по номеру телефона переводить деньги за границу. Перевод совершается по такому же принципу, что и по России. Нужно в онлайн-банке ввести номер телефона получателя, выбрать банк, ввести сумму перевода и отправить деньги. Лучше также выяснить заранее, есть ли банк-партнер в стране получателя и какие комиссии за операции предусмотрены. ЦБ установил комиссию за трансграничные переводы через СБП на уровне 6 рублей.

Отправить деньги по номеру телефона за рубеж можно только в рублях, они конвертируются в местную валюту на стороне банка-получателя. Пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну, сообщала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью газете «Известия» 3 июля 2023 года.

Подробнее о трансграничных переводах через СБП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ сообщили, что в 2023 году объем переводов россиян через СБП с 2021 года удвоился, до 27,7 трлн рублей.