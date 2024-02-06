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Россиян предупредили о скором подорожании шоколада

Mash: шоколад в России скоро подорожает почти на 30%

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Depositphotos

В ближайшее время стоимость шоколада в России вырастет примерно на 30%, узнал Mash. Молочный шоколад, где какао-масла не так много, подорожает на порядка 20%.

Основная причина — рекордный за последние 47 лет рост цен на какао-бобы из-за их дефицита на фоне колоссального неурожая.

Еще один негативный фактор — падение уровня переработки во всем мире. По данным одного из крупнейших поставщиков плодов шоколадного дерева, переработка какао-бобов в Европе за октябрь — декабрь 2023 года упала на 2,5%, в США — на 3%, в Азии — на 5%.

В январе стоимость какао-бобов на биржах достигла исторического максимума. По сравнению с началом 2023 года фьючерсы подорожали на 60-70%.

На прошлой неделе экономист заявил, что дефицит какао-бобов в мире открывает новые возможности для России.

Ранее аналитики МОКК предупредили, что глобальный дефицит какао-бобов продолжится в 2024 году.

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