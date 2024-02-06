Экономист назвал самый выгодный и безопасный способ инвестирования накоплений

Самым эффективным инструментом финансовых вложений сейчас являются банковские вклады, так как они обеспечивают высокую доходность и при этом лишены рисков, убежден член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Ключевая ставка сейчас находится на беспрецедентно высоком уровне, что создает удобный момент для открытия вкладов, отметил он в беседе с Общественной службой новостей.

Банковские вложения сегодня доступны под 15-16 % даже на короткий срок, а сумма инвестирования может быть разной, отметил экономист.

«Это реальный и, можно сказать, уникальный момент, когда вложение в банки выгодно даже по сравнению с другими инструментами, которые, может быть, и приносят больший доход, но более рискованны и требуют специальных знаний для того, чтобы правильно вложиться в какие-то бумаги и прочие активы. А в банке, собственно, ничего, кроме собственной инициативы, не нужно», — заявил Беляев.

В ближайшее время, по мнению эксперта, у банков не будет причин для снижения процента по накопительному счету, так как ставка Центробанка вряд ли понизится. Свободные деньги он призвал вложить хотя бы на три месяца, чтобы повысить доход. При этом Беляев напомнил, что сумма необлагаемого процентного дохода составляет 160 тысяч рублей, в остальных случаях при открытии банковского вклада гражданам приходится платить подоходный налог на доход от вложений в банке.

Что касается безопасности такого инвестирования, то, по словам экономиста, не стоит бояться банкротства или отзыва лицензии у банка, так как по вкладам до 1,4 млн рублей предусмотрена выплата безусловной компенсации. Если же сумма вклада превышает 1,4 млн рублей, то ее можно разбить на несколько банков, добавил Беляев.

Напомним, что, по мнению других экономистов, банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать.

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