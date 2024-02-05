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ОЭСР ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны

ОЭСР понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2024-2025 годы с 0,9% до 0,6%

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 и 2025 годы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад ОЭСР.

В организации ожидают, что в 2024 году ВВП еврозоны вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,9%. Это уже не первое снижение — в ноябре показатель был понижен с 1,1% до 0,9%. Среди стран Европы наихудшая инфляция может наблюдаться в Великобритании 2,8%, Франции (2,7%) и Германии (2,6%).

Кроме того, ОЭСР уменьшила прогноз по росту экономики региона в 2025 году до 1,3% с ноябрьской оценки в 1,5%.

В организации объяснили ухудшение прогнозов сохранением жестких условий кредитования в еврозоне. По мнению экспертов ОЭСР, усилить экономическую активность в дальнейшем поможет рост реальных доходов населения стран региона.

В конце января Международный валютный фонд (МВФ) улучшилпрогноз роста российской экономики в 2024 году на 1,5 п.п., теперь оценивая его на 2,6%. Прогноз на 2025 год тоже улучшен с 1% до 1,1%.

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