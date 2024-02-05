Объем ликвидной части ФНБ сократился

В Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что по состоянию на 1 февраля 2024 года объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 4,9 триллиона рублей, или $54,96 млрд, что составляет 2,7% от прогнозного ВВП на 2024 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что с начала года на счетах ФНБ оставались только китайские юани. Евро были потрачены в декабре. Объем юаней за месяц незначительно вырос — с 227,3 миллиарда до 227,5 миллиарда. Количество золота осталось на том же уровне — 358,96 тонны, а рублей стало на 1,6 миллиарда меньше — 294,8 миллиона.

До этого стало известно, что в декабре 2023 года остатки средств Фонда национального благосостояния в евро были обнулены. Все активы ФНБ теперь размещены в китайских юанях, золоте и рублях. В декабре стоимость ликвидной части составляла 5,01 триллиона рублей, или 55,88 миллиарда долларов (3,3 процента от прогноза по ВВП на 2023 года).

28 декабря руководитель Минфина России Антон Силуанов заявил, что в ведомстве допускают, что расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году в случае падения цен на нефть.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.