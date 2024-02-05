Эфиопия готова многократно нарастить экспорт продукции в Россию

Эфиопия готова существенно нарастить поставки цветов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом заявил генеральный директор по экономическому взаимодействию министерства экономического развития Эфиопии Абаби Демиссие в беседе с РИА Новости .

По его словам, несмотря на 125-летние отношения двух стран, эфиопская агропродукция пока не заняла достойное место на российском рынке. Чтобы исправить ситуацию, эфиопским производителям и российским импортерам необходимо наладить тесный диалог и сотрудничество.

Эфиопия занимает 3% мирового рынка кофе и является вторым после Кении экспортером цветов в Африке. В стране действуют 74 цветочные фермы. Помимо аграрного сектора, эфиопский и российский бизнес могут найти точки соприкосновения в легкой промышленности, фармацевтике и добывающей отрасли, добавил Демиссие.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что доля африканских стран составляет около 4% внешнеторгового оборота России. Перед российским бизнесом стоит задача максимально реализовать потенциал торговли с Африкой.

«Сегодня мы встречаемся с делегацией из Эфиопии, чтобы определить возможные направления партнерства», — сказал Катырин.

До этого стало известно, что из-за энергокризиса ЕС увеличил импорт удобрений из России.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.