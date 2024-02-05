Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эфиопия готова многократно нарастить экспорт продукции в Россию

Эфиопия предложила России нарастить экспорт цветов, кофе и другой продукции

close
100%
Reuters

Эфиопия готова существенно нарастить поставки цветов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом заявил генеральный директор по экономическому взаимодействию министерства экономического развития Эфиопии Абаби Демиссие в беседе с РИА Новости .

По его словам, несмотря на 125-летние отношения двух стран, эфиопская агропродукция пока не заняла достойное место на российском рынке. Чтобы исправить ситуацию, эфиопским производителям и российским импортерам необходимо наладить тесный диалог и сотрудничество.

Эфиопия занимает 3% мирового рынка кофе и является вторым после Кении экспортером цветов в Африке. В стране действуют 74 цветочные фермы. Помимо аграрного сектора, эфиопский и российский бизнес могут найти точки соприкосновения в легкой промышленности, фармацевтике и добывающей отрасли, добавил Демиссие.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что доля африканских стран составляет около 4% внешнеторгового оборота России. Перед российским бизнесом стоит задача максимально реализовать потенциал торговли с Африкой.

«Сегодня мы встречаемся с делегацией из Эфиопии, чтобы определить возможные направления партнерства», — сказал Катырин.

До этого стало известно, что из-за энергокризиса ЕС увеличил импорт удобрений из России.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами