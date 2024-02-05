Названы наиболее подорожавшие ветеринарные услуги в России

За последний год вакцинация животных совершила самый резкий скачок в цене. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. По его словам, вакцины подорожали как минимум в два раза.

«По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800-2000 рублей. Вроде бы сумма небольшая, но если у вас три кошки и две собаки — то отдавать придется уже десять тысяч каждый год. А сейчас эта сумма стала ровно в два раза больше», — сообщил Шеляков.

Также, по его словам, заметно подорожали противопаразитная обработка и хирургия. При этом сами операции выросли в цене не сильно, чего нельзя сказать о наркозе, который стал дороже в несколько раз, добавил врач.

До этого россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников, вызывая ветврача на дом. По словам экспертов, если при обращении в ветеринарную клинику хозяина питомца буквально умоляют вызвать специалиста домой, стоит насторожиться.

Если хозяин все же решился вызвать специалиста домой, эксперты рекомендуют проверить его ФИО и ознакомиться с отзывами. Чаще всего врача, к которому имеется много претензий, поисковик выдает сразу.

Ранее ветеринары назвали худший вариант кормления домашних животных.