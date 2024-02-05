Названы российские регионы, где больше всего упал спрос на льготную ипотеку

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Об этом сообщили эксперты «Дом.РФ», пишет РБК.

Статистика показывает, именно эти три региона наиболее пострадали от ужесточения госпрограммы, отметило агентство.

За один неполный январь 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% меньше, чем годом ранее. В Петербурге число обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с 2023 годом на 28,9%, а в Краснодарском крае — на 16,6%.

По стране число заявок на льготную ипотеку под 8% выросло год к году на 7% за тот же самый период, отметило издание.

В середине декабря 2023 года в России снизили максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти — с 12 млн до 6 млн рублей. В то же время для всех регионов размер первоначального взноса подняли до 30% с 20%.

Побочным эффектом подобных изменений стал в том числе конфликт российских банков и застройщиков. Крупнейшие кредитные организации начали выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные, отметило агентство.

Ранее стало известно, что власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях.