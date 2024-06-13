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Беспилотник ВСУ атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие

Губернатор Гладков: в Шебекино дрон ВСУ атаковал машину с двумя мирными жителями

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Evgeniy Maloletka/AP

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что пострадавших везут в областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков также сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

В конце мая военнослужащие Украины атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину. Пострадавших не было, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль.

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