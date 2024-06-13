Беспилотник ВСУ атаковал машину в Белгородской области, есть пострадавшие

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадали два мирных жителя: у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что пострадавших везут в областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков также сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

В конце мая военнослужащие Украины атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину. Пострадавших не было, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль.