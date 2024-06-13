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Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на фронте

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Краматорском направлении

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Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Сообщение опубликовано на странице Генштаба в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении сказано, что на данном направлении с начала суток прошло уже пять столкновений. Отмечается, что два из них продолжаются около Ивановского. Генштаб сообщил, что ситуация напряженная.

13 июня авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по месту совещания офицеров территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В этот же день российские штурмовики взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что пленный украинский солдат помогал российским бойцам эвакуировать раненого украинского военнослужащего из-под обстрелов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ 1,5 месяца пил воду из лужи в ожидании эвакуации.

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