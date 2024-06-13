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Глава ФСБР Мамиашвили о НОК Украины: их задача — расчеловечивание общества

Глава ФСБР Мамиашвили считает, что НОК Украины расчеловечивает общество

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины расчеловечивает общество, требуя отстранить от Игр россиянок Динару Кудаевой, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, передает РИА Новости.

«Я даже не могу себе представить, что может быть дальше. Их основная задача — расчеловечивание общества. Происшедшее с Кудаевой — личный момент, что его и обсуждать не надо», — сказал Мамиашвили.

Кудаева опубликовала сообщение о том, что потеряла отца в зоне СВО, она назвала его героем. Малышева и Хорошавцева поставили лайк под этой записью и поддержали коллегу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина потребовала отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.

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