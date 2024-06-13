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Германия не сможет предоставить Киеву дополнительные системы Patriot

Писториус: ФРГ не может предоставить Киеву дополнительные системы Patriot

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ в настоящее время не обладает возможностями для предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Его слова приводит ТАСС.

«Мы уже предоставили три системы. Это означает четверть наших возможностей», — заявил он.

Он отметил, возможности предоставить еще больше, чем эти три системы нет. По его словам, данные системы ПВО должны предоставлять другие партнеры Украины.

Также Писториус добавил, что ФРГ доставит на Украину третью систему Patriot после того, как на севере Германии будет завершено обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам обращения с данным комплексом. По его словам, обучение проходит в Занице в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на севере страны.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с западным партнерами по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Италия передает Украине новую батарею ПВО SAMP/T.

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