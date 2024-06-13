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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и его окрестностях ввели режим ракетной опасности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сирены ракетной опасности сработали на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — говорится в заявлении.

Пост был опубликован в 11:59 мск. Глава субъекта призвал граждан укрыться в подвалах и не выходить на улицу до отмены особого режима.

В 12:06 в Telegram-канале Гладкова появилось сообщение об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Сирены действовали семь минут.

12 июня украинские военные дважды обстреляли поселок Прилесье, который расположен в Краснояружском районе Белгородской области. Губернатор региона уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Тем не менее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон трем частным жилым домовладениям, местному Дому культуры и одному коммерческому объекту. Более того, повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и линия газоснабжения.

Ранее украинские солдаты обстреляли белгородский город Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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