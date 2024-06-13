Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу управления по гособоронзаказу Минобороны оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО главу управления по гособоронзаказу МО РФ Вертелецкого

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО главу управления департамента Министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд оставил без изменения постановление Одинцовского гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными.

Согласно данным обвинения, действия подсудимого причинили государству ущерб более чем на 70 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски и допросы. Отмечается, что расследование в отношении Вертелецкого ведут военные следователи.

28 мая сообщалось, что Владимир Вертелецкий не признает вину в деле о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

24 мая стало известно, что в деле против Вертелецкого возможно появление новых фигурантов.

Ранее был назван возможный соучастник дела генерала Ивана Попова.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами