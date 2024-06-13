Главу управления по гособоронзаказу Минобороны оставили в СИЗО

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО главу управления департамента Министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд оставил без изменения постановление Одинцовского гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными.

Согласно данным обвинения, действия подсудимого причинили государству ущерб более чем на 70 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски и допросы. Отмечается, что расследование в отношении Вертелецкого ведут военные следователи.

28 мая сообщалось, что Владимир Вертелецкий не признает вину в деле о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

24 мая стало известно, что в деле против Вертелецкого возможно появление новых фигурантов.

Ранее был назван возможный соучастник дела генерала Ивана Попова.