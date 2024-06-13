Пьяный меломан устроил стрельбу в Подмосковье из-за оскорбления музыкального вкуса

В Подмосковье мужчина, громко слушавший музыку, устроил стрельбу из-за оскорбления своего музыкального вкуса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 12 июня в городе Серпухове. 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения слушал музыку с портативной колонки на лавочке во дворе. Соседям не понравилась громкость и звучащие композиции — они сделали россиянину замечание и попросили убавить. После этого меломан достал пневматический пистолет и стал стрелять в окна недовольных.

Совершив обстрел оскорбивших его музыкальный вкус соседей, мужчина скрылся. Позже он стал палить из пистолета возле трассы Серпухов — Новинки — Погари, где его и задержали.

У нарушителя забрали оружие. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции.

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