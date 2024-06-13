Заседание суда по делу Беркович и Петрийчук закрыли

Второй западный окружной военный суд закрыл заседание по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом написал в своем Telegram-канале «ВЛагерь» адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин.

«С этого заседания судебное заседания проводятся в закрытом судебном заседании», — говорит Бадамшин.

В начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об «оправдании терроризма». Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма.

Накануне актер Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук. Он высоко оценил поставленный спектакль, назвал постановку талантливой и выразил желание посмотреть ее еще раз.

10 июня стало известно, что режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зале суда, и очередное заседание пришлось отложить.