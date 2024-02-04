Устойчивость экономики РФ удивила зарубежных экономистов

Устойчивость российской экономики в условиях западных санкций оказалась удивительным событием для многих зарубежных экономистов. Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times.

«Удивительная устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов», — пишет автор статьи.

По данным издания, первый раунд западных рестрикций угрожал России катастрофическим спадом, но экономика страны лишь выиграла на фоне высоких доходов от энергопоставок и поворота к «военному кейнсианству» (увеличение оборонных расходов для ускорения экономического роста).

FT напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российского валового внутреннего продукта (ВВП) до 2,6% в 2024 году, «признавая неожиданную устойчивость экономики». Однако в долгосрочной перспективе для экономической стабильности РФ прогнозируются потенциальные риски в связи с дисбалансом на рынке труда и чрезмерной зависимостью от военных расходов, заключается в публикации.

В январе британское издание Money Week писало, что экономика России переживает неожиданный подъем вопреки прогнозам Запада о предстоящем «коллапсе» из-за санкций.

Ранее аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.