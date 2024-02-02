Курс доллара на Мосбирже взлетел выше 91 рубля

По состоянию на 15:41 мск курс доллара достиг отметки 91,01 рубля впервые с 16 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 15:46 курс доллара продолжил рост и достиг отметки в 91,06 рубля за американца. В это же время курс европейской валюты в моменте взлетел до 98,98 рублей за евро. Китайский юань достиг локального максимума в 12,64 рубля.

По мнению аналитика по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, на курс рубля давят сразу несколько негативных факторов. Таких как, возможное восстановление импорта и дефицит экспортной выручки. Кроме того по мнению эксперта существенное влияние на курс российской валюты оказывает геополитический дисконт и сокращение отечественного экспорта.

«Жесткая монетарная политика ЦБ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления. Теперь в его динамике основную роль играет конъюнктура рынка сырья, а также нерыночные факторы, связанные с геополитикой, которые влияют на объем российского экспорта», — пишет эксперт.

До этого курс евро превысил 98 рублей.

Ранее в Центральном банке РФ рассказали о реакции инвесторов на ослабление рубля