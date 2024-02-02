В Молдавии не исключили закупок газа из России

Глава министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев не исключает возможности покупать газ у России. Его слова приводит агентство Sputnik.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда можем выбирать: покупать у «Газпрома», на бирже или у других поставщиков», — сказал он.

Он отметил, что все будет зависеть от предложенной цены и подчеркнул, что Молдавия не вводила запрет на газ из России.

До этого председатель правления российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что правительство Молдавии и «Газпром» должны начать диалог для урегулирования газового долга. Долг Молдавии перед «Газпромом» оценивается в $709 млн. В начале сентября 2023 года Кишинев согласился погасить лишь 1% от суммы задолженности.

Ранее сообщалось, что Молдавия впервые закупит партию СПГ из США.