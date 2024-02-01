В Госдуме объяснили рост доходов российских миллиардеров

Растущие доходы российских миллиардеров говорят о том, что фондовый рынок начал восстанавливаться, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Именно динамикой фондовых рынков определяется состояние богатых людей, заявил он в беседе с НСН.

Ранее выяснилось, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось почти на $8 млрд.

При наличии больших пакетов акций рост фондового рынка приводит к его обогащению. Поэтому статистика роста доходов миллиардеров говорит не о российской экономике, а именно о состоянии фондового рынка, пояснил депутат.

«Нужно понимать, что фондовый рынок – это спекулятивный капитал, который оторван от реальной экономики, связь есть, но она неоднозначна», — отметил Делягин.

Сыграли роль и другие факторы – так, Владимир Потанин признан самым богатым предпринимателем в РФ из-за большого спроса на металл в мире, объяснил депутат. В то же время в России для миллиардеров

«Ограничения произвола монополий у нас отсутствуют, поэтому [миллиардеры] чувствуют себя прекрасно. Хорошо, что богатые граждане России богатеют, но, хотелось бы, чтобы это происходило не за счет и не одновременно с обеднением основной массы людей», — заключил Делягин.

Напомним, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, за январь основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на $2,14 млрд, увеличив свое состояние до $23 млрд. Состояние главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросло на $1,35 млрд, до $25,3 млрд, а основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — на $838 млн, до $25,5 млрд.

Ранее социологи ВШЭ назвали общие черты богатейших россиян.