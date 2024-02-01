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ФНС предъявила миллиардный иск к российской «Икеа торг»

ФНС предъявила иск на 12,9 млрд рублей к российскому подразделению IKEA

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Depositphotos

Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам No1 предъявила иск к ООО «Икеа торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Московской области.

Суть претензий налоговой службы не уточняется. Российская компания «Икеа торг» по-прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, управляющему торговыми объектами IKEA и «Мега» в разных странах. При этом торговые площади в РФ перешли в собственность Газпромбанка в сентябре 2022 года.

До ухода IKEA из России в марте 2022 года «Икеа торг» играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ. Компания пытается оспорить требования таможни учитывать лицензионные отчисления в таможенной стоимости импорта IKEA с 2017 года.

До этого Декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, рассказал за что в России штрафуют западные IT-компании. По словам эксперта наиболее частая статья 13.41 КоАП РФ — неудаленние запрещенного контента в России. Кроме того, одним из распространенных штрафов для зарубежных компаний является нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее ФНС начала штрафовать россиян за арендные платежи на иностранные счета.

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