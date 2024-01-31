Дочь миллиардера решила раздать прохожим $25 млн

Дочь австрийского миллиардера и основателя BASF Марлен Энгельхорн отдаст согражданам $25 млн из наследства, доставшегося ей от бабушки. Об этом пишет The Guardian.

Свое решение женщина связала с тем, что считает несправедливым освобождение от налогов на наследство обеспеченных людей в условиях, когда некоторые люди работают свыше 40 часов в неделю и платят налоги. Распределение своих средств женщина намерена поручить специальному совету, который должен отобрать для получения средств 50 австрийцев таким образом, чтобы получившаяся выборка оказалась репрезентативной.

По оценкам Forbes, сегодняшнее состояние семьи Энгельхорн равняется $4,2 млрд.

31-летняя Энгельхорн выступает за установление социальной справедливости путем перераспределения благосостояния и прогрессивное налогообложение.

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