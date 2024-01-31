Илон Маск больше не будет получать зарплату от Tesla

Суд штата Дэлавер постановил не выплачивать бизнесмену и главе компании Tesla рекордный пакет зарплаты в размере $55 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, такое решение суда может поставить под угрозу статус Маска как самого богатого человека в мире.

FT отмечает, что судья штата Дэлавер своим постановлением признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании, из-за чего акционеры Tesla были обмануты.

До этого Илон Маск сообщал о первом в истории вживлении нейрочипа в мозг человека.

По его словам, компания Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре 2023 года. Основная цель — это разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. Компания получила разрешение на проведение клинических испытаний на человеке 25 мая 2023 года.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».