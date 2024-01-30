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Qiwi полностью ушла из России

Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового главу Qiwi plc Алексея Мащенкова.

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — заявил Мащенков.

В июне сообщалось, что группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Отмечалось, что российские и международные активы планировалось разделить к сентябрю 2023 года.

19 января 2024 года стало известно, что Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса — группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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