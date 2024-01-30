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В ЦБ заявили, что многие страны думают над альтернативой SWIFT

Глава ЦБ Набиуллина: многие страны думают над собственными альтернативами SWIFT

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT, так как устоявшаяся система международных платежей стала рискованной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над ... собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — пояснила глава Центробанка.

Она добавила, что бизнес, заинтересованный в развитии экономических, торговых и инвестиционных отношений, активно ищет альтернативу ставшей рискованной устоявшейся системе международных платежей.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран. У Банка России есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Набиуллина отметила, что подобная инфраструктура также есть и у некоторых других стран.

Ранее в ЦБ РФ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT.

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