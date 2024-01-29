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В России резко уменьшилось количество дешевых лекарств

DSM Group: за три года вдвое сократился ассортимент лекарств дешевле 100 рублей

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В 2023 году ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России сократился на 24%. За последние три года динамика еще более впечатляющая – объем препаратов этой категории уменьшился вдвое, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По данным исследования, в прошедшем году общий ассортимент лекарств в аптеках сократился на 11% относительно предыдущего года — с 21,6 тыс. до 19,4 тыс. торговых позиций.

При этом количество препаратов стоимостью до 100 руб. за упаковку уменьшилось на четверть (с 5,7 тыс. позиций в 2022 году до 4,6 тыс. в 2023-м), указывают аналитики. Отмечается, что еще в 2020 году ассортимент препаратов дешевле 100 руб. насчитывал 8,8 тыс. наименований.

В категории лекарственных средств стоимостью от 100 до 500 руб. снижение составило 5,5% относительно 2022-го (с 9,2 тыс. до 8,7 тыс. наименований).

Представленность лекарств стоимостью от 500 до 1 тыс. руб. снизилась за год лишь на 2,8% (с 3,2 тыс. позиций до 3,1 тыс.).

Ассортимент препаратов, которые стоят от 1 тыс. руб. за упаковку, сократился на 17,2% (с 3,4 тыс. товарных позиций в 2022 году до 2,9 тыс. в 2023-м).

До этого в Госдуме рассказали о работе над повышением доступности лекарств.

Ранее фармацевты объяснили пропажу из российских аптек психотропных лекарств.

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