Дания выделит свыше $8 млн на борьбу с коррупцией на Украине

Глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объявил о выделении 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС на Украине. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

«Для исполнения мечты Украины о ЕС крайне важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей», — утверждает Расмуссен.

В заявлении указывается, что Евросоюз также направляет на новый этап программы свыше 70 млн крон ($10,21 млн).

По данным ЕС, финансовая помощь будет направлена на восстановление украинского города Николаева.

Незадолго до этого министерство обороны Дании пожертвовала Украине 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности.

Ранее Дания и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по оказанию помощи Украине.