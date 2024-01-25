Эксперт предупредил о возможном крахе рынка жилья в России

В России заявили о возможном обрушении рынка жилья в России на фоне изменений в правилах выдачи льготных ипотечных кредитов. Об этом заявил эксперт рынка недвижимости Петербурга и основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев в беседе с агентством «Лента.ру».

По словам Бондарева, спрос на новостройки уже упал примерно на 30% по сравнению с январем 2023 года. Причина — введенная комиссия для застройщиков-партнеров банков по льготной ипотеке. Крупные девелоперы не готовы платить этот процент и закладывать его в цену квартир, а банки пока не идут им навстречу.

«Если этого не произойдет – девелоперы заложат в цену удорожание и продолжат сотрудничать с банками уже на новых условиях. Но цена, увы, от этого пострадает», — пояснил эксперт.

По прогнозу Бондарева, при сохранении ситуации произойдет обвал рынка новостроек. Также он ожидает спад цен и переключение спроса на вторичное жилье. Риелтор призвал ввести адресную льготную ипотеку для нуждающихся слоев населения.

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