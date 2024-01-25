Регулятор ЕС заморозил базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне 4,5% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Процентные ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитной линии сохранятся на отметках 4,5%, 4,75% и 4% соответственно», — отмечается в сообщении.

Такое решение ЕЦБ совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В заявлении регулятор подчеркнул, что нынешний уровень ставки со временем приведет к замедлению инфляции до целевых показателей. В будущем ЕЦБ намерен придерживаться ограничительной политики столько, сколько потребуется.

Что касается программы выкупа активов PEPP, совет управляющих ЕЦБ планирует в первой половине 2024 года продолжать реинвестировать основные выплаты по приобретенным в рамках программы ценным бумагам. Реинвестирование по PEPP завершится в конце 2024 года.

В начале декабря 2023 года один из членов ЕЦБ заявил о невозможности снижения ставки в обозримой перспективе.

Ранее ЕЦБ прервал самую длинную череду повышений ставок в своей истории.