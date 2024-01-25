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Экспорт российской химической продукции за год упал на 3%

Объем экспорта российской химической продукции в 2023 году сократился на 3%

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Россия по результатам 2023 года экспортировала на 3% меньше химической продукции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли Михаила Юрина.

«С учетом тех санкционных ограничений, которые на нас наложены, экспорт постепенно снижается», — констатировал представитель Минпромторга.

Однако негативное воздействие ограничений удается нивелировать, подчеркнул Юрин. По его словам, делать это возможно за счет субсидирования транспортных расходов и экспортно-выставочной деятельности промышленности, а также за счет развития транспортно-логистической инфраструктуры.

До этого сообщалось о четырехкратном росте российского экспорта в Кувейт. Основная часть поставок пришлась на металлургию и сельскохозяйственную продукцию. При этом эксперты отметили, что Россия могла бы закупать у Кувейта химическую продукцию.

Ранее в Индии заявили об «огромном потенциале» торговых возможностей с Россией.

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