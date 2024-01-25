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В России заморозят цены на картон

Правительство РФ договорилось с производителями о заморозке цен на картон

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Ключевые российские производители картона согласились заморозить цены на этот вид упаковки на три-шесть месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Правительству удалось договориться с компаниями благодаря стабилизации отрасли и общему пониманию происходящего среди участников рынка, считает директор по продажам Архангельского ЦБК Алексея Дьяченко.

С 1 октября 2023 года в России заработали курсовые экспортные пошлины. По задумке Минфина, мера призвана изъять у экспортеров «курсовую ренту» из-за ослабления рубля. На этом фоне цены на ряд товаров, включая картон, значительно выросли. Стоимость отдельных видов картона уже спустя неделю после введения меры увеличилась на 15%.

В начале недели сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении АО «Архангельский ЦБК». В 2023 году компания повысила цены на картон и бумагу свыше чем на 40%.

Накануне глава ФАС Максим Шаскольский заявил о доминирующем положении Wildberries и Ozon в России.

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