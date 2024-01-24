В Евросоюзе передумали запрещать поставки российского алюминия

Новый, 13-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать в себя запрет на поставки российского алюминия. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, в данный момент в ЕС обговаривают введение рестрикций против физических и юридических лиц. При этом радикальные предложения хотят смягчить, чтобы пакет получил поддержку всех членов объединения.

Кроме того, в Брюсселе намерены утвердить поддержку Украине в размере €50 млрд. Однако источник уточнил FT, что после двух лет украинского конфликта возможности ЕС «уже не столь широки».

13-й пакет санкций против России страны Европы намерены принять к 24 февраля. Как писала газета Politico, в списке товаров, в отношений которых рассматривали возможность введения ограничений, была российская алюминиевая продукция.

Ранее стало известно, что действующие экономические санкции ЕС против РФ продлят на шесть месяцев.