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Китай удвоил закупки у России алюминия и растительных масел

Китай в 2023 году увеличил вдвое закупки алюминия и растительных масел у России

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Алексей Майшев/РИА Новости

По итогам прошлого года Китай нарастил ввоз товаров из России на 12,7%, до $129,1 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику российско-китайской торговли.

Больше всего выросли закупки российского алюминия и растительных масел — более чем в два раза.

Также большая доля пришлась на нефть, нефтепродукты, газ, уголь. За минувший год китайская сторона приобрела 107 млн тонн сырой нефти России, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом, это рекордный показатель.

В денежном выражении импорт российской нефти обошелся Китаю в $60,6 млрд, при этом средняя цена за один баррель нефти была на уровне $77,6.

Также Китайская Народная Республика импортировала российские платину, палладий и родий на $1,88 млрд.

Из растительных масел Китай купил подсолнечное (почти на $922 млн) и рапсовое ($1,49 млрд).

При этом сократились поставки российской древесины и предметов из нее (на 12%, до $3,17 млрд), а также темных металлов (в 2,7 раза, до $705 млн).

Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда.

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