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В России продлят семейную ипотеку

Замминистра финансов Чебесков: в РФ продлят семейную ипотеку

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Shutterstock

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что в России продлят льготную программу семейной ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, программа кредитования нуждается в трансформации, и Минфин готовит по этому вопросу комплексные предложения.

«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас… показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку», — пояснил Чебесков.

Он добавил, что семейная ипотека должна помогать именно тем, на кого она нацелена.

До этого президент России Владимир Путин высказался в поддержку продления программы льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

При этом Путин подчеркнул, что возможности злоупотребления льготной ипотекой нужно пресекать.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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