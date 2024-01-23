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ЦБ не нашел оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

РИА Новости: ЦБ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Банке России.

«На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — заявил источник.

В Банке России считают, что рост стоимостных объемов экспорта также оказал достаточное влияние. Однако 23 января кабинет министров России принял решение поддержать продление до конца 2024 года мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение правительства о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами страны.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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