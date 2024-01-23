Финансовый эксперт рассказал, когда доллар превысит 100 рублей

Курс рубля укрепился на фоне мер по обязательной продаже валютной выручки. Однако уже со второго квартала текущего года доллар будет расти на фоне рецессии США, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. К осени доллар перешагнет отметку в 100 рублей – такой прогноз он озвучил в беседе с НСН.

Продажу валютной выручки эксперт назвал единственной мерой, которая позволила укрепить курс рубля. Изменения ключевой ставки Центробанком, по его мнению, на ситуации почти на сказываются.

При сохранении сальдо торгового баланса доллар останется на отметке 85-95 рублей, но к осени ситуация изменится, предупредил эксперт по финансовым рынкам.

«Во время рецессии происходит падение спроса на сырье и укрепление доллара. Думаю, второй и третий квартал года будет временем сильного доллара, и, соответственно, слабой нефти, слабых цен на металлы, — предсказал он. — Осенью мы получим ослабление рубля, наверное, курс будет выше 100».

С мая цены и фондовые индексы будут падать. Однако, по мнению финансиста, это вряд ли продлиться в течение двух кварталов и восстановится после выборов в США, как полагают некоторые эксперты.

«Могу только сказать, что ситуация в России не будет хуже, чем в целом мире», – заключил Голубовский.

Напомним, указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами президент Владимир Путин подписал в октябре прошлого года, что сказалось на курсе рубля.

Ранее экономист оценил, каким будет курс доллара в феврале.