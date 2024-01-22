Стало известно, сколько пенсионеров будет в мире к 2050 году

К 2050 году численность населения мира старше 60 лет удвоится и составит 2,1 миллиарда человек. Об этом пишет Euronews со ссылкой на доклад по итогам Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходил в Давосе с 15 по 19 января.

Многим в будущем будет не хватать пенсии. Свои последние 8-10 лет жизни люди рискуют провести практически без денег. Это серьезная проблема, требующая решения со стороны политиков, говорится в отчете.

Странам следует обеспечить доступ граждан к финансовому образованию, отмечается в докладе. Сегодня финансово грамотными считаются лишь 33% населения планеты.

Авторы доклада также призвали к централизованному устранению неравенства в оплате труда и пенсионном обеспечении.

До этого сообщалось, что доля россиян, ведущих учет своих доходов и расходов, достигла 65%. За последние 12 лет показатель вырос более чем в 2,5 раза.

Ранее российских школьников собрались научить финансовой грамотности.