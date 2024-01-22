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Индекс японского фондового рынка вырос до рекорда за 33 года

Индекс Nikkei впервые с 1990 года превысил 36,5 тысяч пунктов

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Lucas Jackson/Reuters

Японский фондовый индекс Nikkei 22 января впервые с февраля 1990 года превысил отметку в 36,5 тысяч пунктов. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Индекс Nikkei Stock Average вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим рабочим днем и закрылся на уровне 36 546 пунктов. Это максимальное значение за последние 33 года и 11 месяцев.

Рост индекса, отслеживающего стоимость акций 225 крупнейших японских компаний, обусловлен повышением курсов бумаг полупроводниковых фирм на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта.

В частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing на прошлой неделе улучшила прогноз из-за растущего спроса на высокопроизводительные чипы. 11 января значение индекса Nikkei впервые за 30 лет превысило отметку в 35 тысяч пунктов.

В конце мая прошлого года стало известно, что Индия вернулась на пятое место в рейтинге самых крупных фондовых рынков.

Ранее рубль признали самой недооцененной валютой стран G20.

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