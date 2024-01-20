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Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ

Посол Барбин посчитал незаконными планы Дании блокировать танкеры с нефтью из РФ

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AP

Правительство Дании рискует нарушить нормы международного права, если решит заблокировать проход танкеров с российской нефтью по проливам страны. Об этом заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал материал британской газеты Financial Times, в котором говорилось о планах датского руководства начать проверять и блокировать танкеры с топливом из РФ. Соответствующую информацию изданию предоставили три источника, знакомые с переговорным процессом в Европейском союзе (ЕС).

«Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — отметил Барбин.

Он добавил, что международное право запрещает блокировать проход судов по Датским (Балтийским) проливам. В том числе это касается танкеров с российской нефтью, подчеркнул посол.

По словам дипломата, упомянутые проливы используются для международного судоходства. В связи с этим проверки кораблей, которые проходят по ним, должны осуществляться с соблюдением международного права.

«Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают», — резюмировал Барбин.

Ранее в Дании заявили, что королевство оказалось в глупом положении из-за соглашений автономных регионов с РФ.

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