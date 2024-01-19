Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Летний отдых в Турции для россиян в 2024 году станет доступнее

РСТ: турецкие отели снизили цены для россиян более чем на 20%

close
100%
Shutterstock

Летний отдых в Турции для россиян станет намного доступнее: местные отели снизили цены для туристов из РФ более чем на 20%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

«В этом году российские туроператоры и турецкие отельеры пришли к необходимости сообща проработать условия для бронирований туров на лето. Эта работа дала максимально привлекательные условия по ценам», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Tour Виктория Худаева.

По ее словам, стоимость пакетного предложения по направлению в евро сократилась в среднем на 27%.

Положительно на продажах также сказалось укрепление рубля. На второй неделе января объем продаж в Турцию по акциям раннего бронирования вырос вдвое.

До этого «Газета.Ru» узнала, куда планируют поехать россияне в феврале. Число бронирований размещений внутри страны на следующий месяц выросло на четверть, за границу — на 13%.

Ранее стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами