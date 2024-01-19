Летний отдых в Турции для россиян в 2024 году станет доступнее

Летний отдых в Турции для россиян станет намного доступнее: местные отели снизили цены для туристов из РФ более чем на 20%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

«В этом году российские туроператоры и турецкие отельеры пришли к необходимости сообща проработать условия для бронирований туров на лето. Эта работа дала максимально привлекательные условия по ценам», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Tour Виктория Худаева.

По ее словам, стоимость пакетного предложения по направлению в евро сократилась в среднем на 27%.

Положительно на продажах также сказалось укрепление рубля. На второй неделе января объем продаж в Турцию по акциям раннего бронирования вырос вдвое.

До этого «Газета.Ru» узнала, куда планируют поехать россияне в феврале. Число бронирований размещений внутри страны на следующий месяц выросло на четверть, за границу — на 13%.

Ранее стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.