Лукашенко сказал «досвидос» уходящим из Белоруссии западным брендам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при уходе компаний из недружественных стран с рынка республика «разберется сама» с их имуществом. Его слова на совещании с правительством приводятся сайте белорусского лидера.

«Мы договорились, что никакого имущества мы никому не продаем и не передаем, если в результате санкций или других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в этом вопросе главное — безопасность граждан. Также Лукашенко добавил, что еда «должна быть полезной».

Он выразил уверенность в том, что Белоруссия должна заниматься импортозамещением в сегментах, которые оставляют иностранные инвесторы.

Лукашенко также сообщил, что власти страны рассматривают вопрос продажи бывшей сети ресторанов McDonald's частному лицу.

В конце декабря 2022 года Лукашенко заявлял, что инвесторам, которые бросили предприятия в Белоруссии, стоит «помахать рукой».

Ранее гендиректор McDonald's сообщил о влиянии войны Израиля с ХАМАС на корпорацию.