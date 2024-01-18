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Экономист рассказал, что поможет России стать лидером глобализации

Декан экономфака МГУ Аузан: при новой глобализации РФ продвинет эффект Левши

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что, если за текущим кризисом наступит период «новой глобализации», то Россия может увеличить свое присутствие на мировом рынке за счет так называемого «эффекта Левши». Его слова приводит РБК.

Эффект Левши достигается, когда страна получает конкурентное преимущество за счет профилирования на создании нестандартной продукции, массовое производство которой может быть размещено и за рубежом.

«Мой прогноз в том, что мир пройдет через рецессию в ближайшее время. А вот после рецессии начнется процесс глобализации, новый виток, прилив», — подчеркнул экономист.

По словам Аузана, если Россия будет находиться в изоляции во время этого «нового витка», это станет крупным ударом по ее экономике, который затронет многие поколения.

«Нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем. И входить не привычными каналами, не через обычные западные ворота, а через очень сложные закрытые рынки арабских стран и Китая», — рассказал экономист.

При этом, по словам Аузана, что в РФ делают лучше, чем в других странах мира, «пока не очень понятно».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о крахе модели глобализации Запада.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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