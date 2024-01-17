Хабек заявил о потере конкурентоспособности Германии из-за дорогого газа

Вице-канцлер, министр экономики Германии и глава партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек признал, что ФРГ становится менее конкурентоспособной без газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Хабека в парламенте.

»Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, было очень выгодно», — заявил Хабек на выступлении в бундестаге.

Хабек добавил, что вторым фактором, который ослабляет германскую экономику, является зависимость страны от экспорта. Возможности для масштабного экспорта появляются только при стабильной ситуации на мировых рынках — однако ситуация на данный момент обратная.

До этого германский медиаменеджер, лауреат журналистской премии имени Гельмута Шмидта и бывший издатель газеты Handelsblatt Габор Штайнгарт заявил об огромном ущербе от конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.