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Власти Кипра обеспокоены уходом российских компаний из своей юрисдикции

«Филелефтерос»: крупные российские компании массово покидают Кипр

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Reuters

Крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра. Об этом пишет газета «Филелефтерос».

По информации издания, более 10 российских компаний навсегда покинули республику.

«Российские гиганты массово уходят – более 10 компаний ушли навсегда <...> массовый уход российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться», — говорится в публикации.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Кипр покинут компании с огромным объемом бизнеса в своем секторе, в дальнейшем за ними могут последовать и другие субъекты бизнеса.

До этого акционеры TCS Group, которая является головной структурой «Тинькофф банка», одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом данный процесс не предполагает изменения ее структуры, а также не затрагивает активы и обязательства компании.

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