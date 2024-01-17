Власти Кипра обеспокоены уходом российских компаний из своей юрисдикции

Крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра. Об этом пишет газета «Филелефтерос».

По информации издания, более 10 российских компаний навсегда покинули республику.

«Российские гиганты массово уходят – более 10 компаний ушли навсегда <...> массовый уход российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться», — говорится в публикации.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Кипр покинут компании с огромным объемом бизнеса в своем секторе, в дальнейшем за ними могут последовать и другие субъекты бизнеса.

До этого акционеры TCS Group, которая является головной структурой «Тинькофф банка», одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом данный процесс не предполагает изменения ее структуры, а также не затрагивает активы и обязательства компании.

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