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Турецкие банки массово отказываются от работы с российскими

В Турции банки начали массово отказываться сотрудничать с российскими

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Global Look Press

Из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без формального закрытия договора. Некоторые «дочки» зарубежных банков в России являются исключением. Трудности существуют уже долгое время, однако в конце 2023 года ситуация значительно обострилась и распространилась почти на все банки Турции.

С 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». Источник из турецкой банковской сферы сообщил, что проблемы связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Экспорт из Турции в Россию в прошлом году резко вырос на 23,2%, прежде всего экспортировалась продукция химической промышленности, автомобилестроения, фрукты и электроника. Проблему признали в Ассамблее экспортеров Турции (TIM), отметив, что трудности увеличились из-за аудита и проверок со стороны властей.

До этого сообщалось, что депозиты россиян в зарубежных банках осенью 2023 года сократились.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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