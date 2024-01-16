WSJ: Экономика Германии застряла в тупике, быстрого выхода из которого нет

Экономика Германии застряла в тупике. При этом способов быстрого выхода из этой ситуации у страны нет, пишет The Wall Street Journal.

Такие выводы издание сделало после того, как стало известно о сокращении ВВП Германии по итогам 2023 года на 0,3%. Торможение «локомотива Европы» ставит под сомнение способность оказывать поддержку правительствам других стран континента, считают в WSJ.

Более того, аналитики предполагают, что в 2024 году ФРГ ждут новые экономические угрозы. Среди них — потенциальный коллапс рынка недвижимости и последствия от разрушения торгового маршрута через Красное море.

На прошлой неделе немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd сообщил о многомиллионных дополнительных расходах, вызванных изменением маршрутов в обход Красного моря из-за множественных атак хуситов на суда.

Ранее ситуацию с транзитом в Красном море оценили в «Совкомфлоте».