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В РСТ призвали законодательно регулировать овербукинг

РСТ: в России необходимо регулировать овербукинг законодательно

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Depositphotos

Внедрение компенсаций пассажирам в случаях овербукинга, когда билетов продается больше, чем мест в самолете, необходимо регулировать законодательно, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга», — заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он пояснил, что на данный момент овербукинг не запрещен и не регламентируется законодательно. В результате пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. По его мнению, в этом вопросе должны быть четкие и понятные для всех правила.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в настоящее время в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются и без перелета, и без достойной компенсации.

До этого независимый авиаэксперт Олег Пантелеев говорил, что закон об овербукинге защитит права пассажиров и позволит перевозчикам сдерживать стоимость билетов.

Ранее россиянам перечислили причины, по которым могут отказать в заселении при бронировании жилья онлайн.

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