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Рост экономики Китая в 2023 году превысил официальную цель

Рост ВВП Китая в 2023 году составил 5,2%

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Global Look Press

Экономика Китая по итогам 2023 года выросла на 5,2%, превысив официальную цель. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на выступление второго лидера КНР премьер-министра Ли Цяна в Давосе.

Прогноз правительства Китая по темпам роста экономики страны в 2023-м предполагал увеличение показателя на 5%. Годом ранее на фоне многочисленных локальных вспышек COVID и нестабильной международной обстановки ВВП Китая вырос всего на 3% против ожидаемых 5,5%.

Экономисты ожидают, что власти КНР в 2024 году снова установят официальную цель экономического роста страны на уровне 5%. Однако, по их словам, эта цель будет более сложной из-за перегруженности местного рынка недвижимости и дефляционного давления.

В ходе своего выступления Ли Цян также заявил, что доходность прямых иностранных инвестиций в КНР составляет около 9%, и страна остается открытой для международного бизнеса. При этом он сделал акцент на необходимости решить проблему «дефицита доверия» между странами.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не планирует расширяться на Азию.

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